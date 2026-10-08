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Sea to Sky plaj etabını Mitch Brightmore kazandı, Kemer'de 370 sporcu mücadele ediyor

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2026 FIM Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 7. etabı olan Sea to Sky'ın plaj etabını Kemer'de Mitch Brightmore kazandı. 36 ülkeden 370 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda ikinciliği Teodor Kabakchiev, üçüncülüğü James Moore aldı.

Dört kıtada 8 yarıştan oluşan 2026 FIM Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 7'nci etabı Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın "plaj" etabını İngiliz sporcu Mitch Brightmore zirvede tamamladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Antalya Valiliği, Olympos Teleferik'in destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından gerçekleştirilen Sea to Sky'ın "plaj" etabı, Kemer'deki Kındıl Plajı'nda start aldı.

Zorlu parkurların yer aldığı organizasyonda, 36 ülkeden 370 sporcu yarışıyor.

Dünyanın önde gelen hard enduro sporcuları, "Sea to Sky" ayağında denizden Tahtalı Dağı'nın 2 bin 365 metrelik zirvesine uzanan parkurda, üç gün boyunca mücadele edecek.

Plaj etabının startına Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Başsavcısı Batuhan Kılınç, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Kemer İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Yakan, Kemer İlçe Emniyet Müdürü Kudret Özçelik ve Kemer İlçe Spor Müdürü İlkay Kaya katıldı.

Özel olarak hazırlanan parkurda, yoğun bir seyirci katılımının yaşandığı yarış, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Yarışın başından itibaren çeyrek final ve yarı final elemelerini geçen sporcular son 12'ye kaldı. Son 12'ye kalan sporcular, aralarındaki farkı açmak için yoğun çaba gösterdi.

Şampiyonanın 7'nci etabı olarak düzenlenen plaj etabını Red Bull'un İngiliz sporcusu Mitch Brightmore kazandı, ikinciliği Bulgar sporcu Teodor Kabakchiev, üçüncülüğü ise Güney Afrikalı sporcu James Moore elde etti.

Yarın orman etabıyla sürecek

Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda mücadele yarın orman etabıyla devam edecek. Sporcular, Ovacık'taki Meşe Çukuru'ndan saat 09.00'da start alacak.

Kaynak: AA
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