Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları Başladı

Bu yıl 14. düzenlenen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları, Çamyuva Mahallesi sahilinde yapılan plaj etabıyla başladı. Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) tarafından Kemer Belediyesi'nin destekleriyle yapılan yarışları, birçok önemli isim de izledi. Toplam 42 ülkeden 400'ü aşkın sporcunun katıldığı yarışlarda sporcular, kıyasıya mücadele etti.

Bu yıl 14. düzenlenen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları, Çamyuva Mahallesi sahilinde yapılan plaj etabıyla başladı.

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) tarafından Kemer Belediyesi'nin destekleriyle yapılan yarışları, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Jandarma Komutan Vekili Yüksel Çetiner, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Kemer Belediyesi Meclis üyesi ve KEMK Başkanı Semih Özdemir, Belediye Meclis üyeleri Mustafa Tıraş ve Hakan Tuncer, Kemer Belediyesi birim müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de izledi.

Toplam 42 ülkeden 400'ü aşkın sporcunun katıldığı yarışların plaj etabında sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Sporcular, parkurdaki kayaların, suların ve lastiklerin arasından geçerek kum tepelerinin üzerinden atladı. Özellikle kayaların arasından geçerken bazı sporcular zaman zaman zor anlar yaşarken bazı sporcular ise düştü. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, bu yıl 14.'si düzenlenen yarışlarda emeği geçen başta KEMK Başkanı Semih Özdemir'i ve ekip arkadaşlarını tebrik ettiğini söyledi.

Kemer Belediyesi olarak yarışlara büyük destek verdiklerine işaret eden Başkan Topaloğlu, "Yarışlara 42 ülkeden 400'ü aşkın sporcu katılıyor. Bu sporcular daha sonra ülkelerine döndüğü zaman Kemer'imizin ve ülkemizin güzelliklerini anlatacak. Bu turizme büyük katkıdır. Bu tür organizasyonları Kemer'de artırmak için çalışmalarımız var. Tenis, futbol, basketbol spor dallarında da Kemer'de kış turizmini canlandırmayı hedefliyoruz" dedi. - ANTALYA