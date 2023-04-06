Muslera, ilki yaşadı! Tel tel dökülen Galatasaray savunmasının kurbanı oldu

Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde Medipol Başakaşehir'e 3-2 yenilerek kupadan elenen Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera'nın performansı maça damgasını vurdu. Sarı-kırmızılıların savunmasındaki bireysel hatalar Uruguaylı kalecinin bu sezon ilk kez bir maçta 3 gol yemesine neden oldu.

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, etkin bir görüntü sergilemeye çalışsa da Başakşehir karşısında turun gitmesine engel olamadı.

ASLAN KALESİNDE 3 GOL GÖRDÜ

Sarı-kırmızılıların tecrübeli file bekçisi Muslera, Başakşehir'le oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesine oldukça motive başladı. Ancak Galatasaray savunmasının Başakşehir hücumcuları karşısında etkisiz kalması sonrasında Aslan, kalesinde 3 gol birden gördü.

MUSLERA BU SEZON İLK KEZ 3 GOL YEDİ

Önemli maçlardaki kurtarışlarıyla akıllarda yer edinen Muslera, etkin bir görüntü sergilemeye çalışsa da takımının kupaya veda etmesine engel olamadı. Başarılı kaleci bu sezon kalesinde ilk kez 3 gol birden gördü.

BU SEZONKİ PERFORMAMSI

12 sezondur Galatasaray forması giyen fernanado Muslera bu sezon sarı-kırmızılılar ile toplamda 26 maça çıktı. 36 yaşındaki tecrübeli kaleci söz konusu mücadelelerde, 21 gol yerken 12 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.