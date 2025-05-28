Şavşat Karagöl'de Kürek Sörfü Etkinliği Düzenlendi

Şavşat Karagöl'de Kürek Sörfü Etkinliği Düzenlendi
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Artvin'in Şavşat ilçesindeki Karagöl'de, doğa ile iç içe gerçekleştirilen kürek sörfü etkinliği ile sporcular eşsiz manzara eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Etkinlik, göl üzerinde yapılan sörf anlarıyla izleyicilerin ilgisini çekti.

Şavşat Karagöl'de kürek sörfü keyfi

ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesinde bulunan Karagöl'de doğa ile iç içe spor deneyimi yaşandı. Sporcular, göl üzerinde 'Kürek Sörfü' (Stand Up Paddleboarding) yaparak bölgenin doğal güzellikleri arasında kürek çekmenin keyfini çıkardı.

Türkiye'nin "Sakin Şehir" unvanına sahip ilçelerinden biri olan Şavşat'ta, Sahara Milli Parkı içerisinde yer alan ve ladin ile çam ağaçları arasında kalp şeklindeki görünümüyle dikkat çeken Karagöl, bu kez kürek sörfüne ev sahipliği yaptı.

Ardahan'dan bölgeye gelen amatör sporculardan Hüseyin Geçgel, Karagöl'ün eşsiz doğası eşliğinde göl üzerinde kürek sörfü yaptı. Sporu tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, izleyenlerden ilgi gördü.

Kürek sörfü anları, FPV drone kamerasıyla havadan görüntülendi. Etkinlik, hem sporun yaygınlaştırılması hem de Karagöl'ün tanıtımı açısından renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH TÜYSÜZ - Spor
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