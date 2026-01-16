Haberler

Yağız Kaan Erdoğmuş, yarın başlayacak Tata Steel Satranç Turnuvası'na katılacak

Güncelleme:
Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş'un da katılacağı Tata Steel Turnuvası, 17 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Hollanda'nın Wijk aan Zee kasabasında gerçekleştirilecek. Ustalar kategorisinde, dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan 5 ismin de yer aldığı 14 büyükusta mücadele edecek.

Büyükusta (GM) ünvanlı Yağız Kaan Erdoğmuş'un da katılacağı satranç takviminin prestijli organizasyonlarından Tata Steel Turnuvası, yarın Hollanda'da başlayacak.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre bu yıl 88. kez gerçekleştirilecek organizasyon, 17 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Wijk aan Zee kasabasında düzenlenecek.

Turnuvanın "ustalar" kategorisinde, dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan 5 ismin de aralarında bulunduğu 14 GM mücadele edecek. 14 yaşındaki dünya 56 numarası Yağız Kaan da ustalar kategorisinde hamle yapacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

