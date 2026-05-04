Satranç Türkiye Şampiyonası Denizli'de başlıyor

Okul Sporları Satranç Türkiye Şampiyonası ile Görme Engelliler Türkiye Şampiyonası 05-08 Mayıs 2026 tarihleri arasında Denizli'de yapılacak. Şampiyonaya 81 ilden ve KKTC'den 198 takım, toplamda bin 10 sporcunun katılması bekleniyor.

Son iki yılda Satranç Türkiye Şampiyonalarına ev sahipliği yapan Denizli, bir kez daha ulusal bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmalarında 2025-2026 Sezonu Satranç Türkiye Şampiyonası ile Görme Engelliler Türkiye Şampiyonası için geri sayım başladı. Yarışmalar Gençler, Yıldızlar ve Küçükler kategorilerinde Pamukkale Satranç Salonunda yapılacak.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize edeceği yarışmalarda, Türkiye'nin tüm illerinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 198 takım, 20'si görme engelli toplam bin 10 sporcu yarışacak. Sporcular dört gün boyunca Türkiye'nin en prestijli tesislerinden biri olarak gösterilen Pamukkale Satranç Salonu'nda hamle yapacak.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, şampiyonada hamle yapacak tüm takımlara ve sporculara başarılar diledi. - DENİZLİ

