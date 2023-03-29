Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin bilet fiyatlarını gören taraftarlar aynı yorumu yapıyor
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Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıkıyor. Nefeslerin kesileceği mücadelenin bilet fiyatları 450 ile 7 bin TL arasında değişiyor. Bilet fiyatlarını fazla bulan taraftarlar, sosyal medyadan tepki gösterdiler.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin biletleri perşembe günü satışa sunulacak.
GENEL SATIŞ 1 NİSAN'DA
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, Beşiktaş ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıkıyor.
30.03.2023 Perşembe günü saat 14.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyelerine (1 adet bilet)
31.03.2023 Cuma günü saat 14.00 itibarıyla Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine (1 adet bilet)
01.04.2023 Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır" denildi.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
- Kuzey-Spor Toto Tribünü: 450 lira
- Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 500 lira
- Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 600 lira
- Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 725 lira
- Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 790 lira
- Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 880 lira
- Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 1000 lira
- Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 1250 lira
- Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 1600 lira
- Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 1900 lira
- Maraton Alt E Blok: 2500 lira
- Fenerium Alt Avis E Blok: 7000 lira
Satışların sadece www.passo.com.tr üzerinden yapılacağı da duyuruldu.
İşte bilet fiyatlarından memnun olmayan bazı taraftarların yorumları;