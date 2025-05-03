Saruhan Şanlı, Muay Thai Türkiye Şampiyonu

Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda 71 kg kategorisinde altın madalya kazanan Saruhan Şanlı, Afyonkarahisar Spor Lisesi'ne bir kez daha gurur yaşattı.

28 Nisan - 2 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen Okullararası Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda, Afyonkarahisar Spor Lisesi öğrencisi Saruhan Şanlı 71 kg kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Saruhan'ın bu büyük başarısı hem okulunu hem de şehrini gururlandırırken, sporcunun bu zorlu yolculuğunda destek olan ailesi ve antrenörlerine de teşekkür edildi. Afyonkarahisar Spor Lisesi yetkilileri, bu başarının disiplinli çalışma ve kararlılıkla mümkün olduğunu belirterek, Saruhan'ın başarısının diğer öğrencilere de ilham olmasını temenni ettiklerini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR