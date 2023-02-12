Saruhan Bolat'ın adı memleketinde yaşatılıyor Spor Haberleri Giresun'un Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, Yağlıdere İlçe Stadı'na Kahramanmaraş'taki depremde hayatını kaybeden Giresunspor'un eski oyuncusu Saruhan Bolat isminin verildiğini kaydetti. Giresun'un Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, Yağlıdere İlçe Stadı'na Kahramanmaraş'taki depremde hayatını kaybeden Giresunspor'un eski oyuncusu Saruhan Bolat isminin verildiğini kaydetti. Başkan İbaş, yaptığı açıklamada, "Giresun Valimiz Enver Ünlü'nün talimatıyla Yağlıdere İlçe Stadımızın adı bugün itibariyle Saruhan Bolat İlçe Stadı olarak değiştirilmiştir. Sayın valimize şahsım ve ilçemiz adına çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Bu sezon Kahramanmaraş İstiklalspor'da forma giyen Saruhan Bolat, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde hayatını kaybetmiş, cenazesi 10 Şubat Cuma günü memleketi Giresun'un Yağlıdere ilçesinde toprağa verilmişti. - GİRESUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Kahramanmaraş Giresunspor Yağlıdere Giresun Spor Haberler

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