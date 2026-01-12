Sarri, Guendouzi'nin satılmasına tepki gösterdi: Ondan daha iyisi 80 milyon euro
Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'nin Fenerbahçe'ye satılmasına tepki gösterdi. Guendouzi'nin çok iyi bir oyuncu olduğundan bahseden Sarri, ''Guendouzi'den daha iyisinin maliyeti 80 milyon Euro civarında olur." dedi.
- Maurizio Sarri, Matteo Guendouzi'nin Fenerbahçe'ye transfer olmasını takımın en iyi isimlerinden birini kaybetmek olarak değerlendirdi.
- Maurizio Sarri, Guendouzi'den daha iyi bir oyuncunun maliyetinin yaklaşık 80 milyon Euro olacağını ifade etti.
- Maurizio Sarri, kariyerinde ilk kez sadece bir antrenman yapmış bir oyuncuyu oynattığını belirtti.
Serie A ekibi Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, satılmasını kesin bir dille reddetmesine karşın Matteo Guendouzi'nin Fenerbahçe'ye transfer olmasını yorumladı.
''BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMAMIŞTIM''
Öncelikle yeni transferler hakkında yorum yapan Sarri, "Yeni transferleri çok az gördüm. Ratkov iki antrenman yaptı, Taylor ise bir antrenman yaptı. Kariyerimde ilk kez, amatör takımlarım da dahil olmak üzere, sadece bir antrenman yapmış bir oyuncuyu ilk kez oynatıyorum, Serie D'de bile böyle bir şey yaşamamıştım. Bu, yaşadığımız ve kısmen şu anda da yaşamaya devam ettiğimiz zorlukları gösteriyor." dedi.
SARRI'DEN GUENDOUZI TEPKİSİ
"Yeni bir orta saha transferi hangi özelliklere sahip olmalı; Guendouzi gibi mi yoksa daha teknik bir oyuncu mu?" şeklinde gelen bir soruya yanıt veren İtalyan teknik adam, "Nitelik ve niceliğe sahip, biraz da gol atan bir oyuncu isterim. Sanırım Guendouzi'den daha iyisinin maliyeti 80 milyon Euro civarında olur. Onun bu takımdan gitmesini gerçekten anlayamadım. Takımın en iyi isimlerinden birini kaybetti." cevabını verdi.