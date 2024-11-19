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Sarper David Mutaf: "Burada olmak büyük bir gurur"

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Genç basketbolcu Sarper David Mutaf, A Milli Takım'a davet edilmenin mutluluğunu ve gururunu dile getirdi. EuroBasket 2025 Elemeleri öncesi ilk kez milli takıma katılan Mutaf, büyük bir tecrübe yaşadığını belirtti.

- Sarper David Mutaf: "Burada olmak büyük bir gurur"

İSTANBUL - Genç basketbolcu Sarper David Mutaf, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosuna davet edilmenin büyük bir gurur olduğunu dile getirdi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda, 22 Kasım Cuma günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde ve 25 Kasım Pazartesi günü Savaria Arena'da Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Müsabakalar öncesi ilk kez A Milli Takım'a davet edilen Sarper David Mutaf, Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen medya günü etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Milli Takım'a davet edildiği için mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Mutaf, "Çok mutluyum burada olmaktan. Çok büyük bir tecrübe. Burada olmak hayallerimden biriydi. Tüm Türk oyuncular bunun için çalışıyor. Burada olmak büyük bir gurur. O yüzden çok mutluyum. Destek olmak için elimden geleni yapacağım ve çalışacağım. En önemli şey tecrübe burada. Gelen oyuncular tabii ki çok önemli, değerli oyuncular. Onlardan öğreniyoruz. Hem onlarla çalışmak hem de hocamızla yan yana olmak bizim için çok büyük bir tecrübe" ifadelerini kullandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman hakkında da konuşan Sarper, "Avrupa'nın en büyük koçlarından biri ve bence en büyük koçu. Oyuncu olarak basketbol için ondan sahada bir şey duymak, ondan öğrenmek, en güzel şey bence. Ben de ondan alabildiğimi almaya çalışacağım ve sahaya yansıtacağım inşallah" dedi.

Sarper David Mutaf:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE ÖZTAŞ - Spor
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