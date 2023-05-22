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Sarız Anadolusporlu Emrecan, gol sayısını yükseltiyor

Sarız Anadolusporlu Emrecan, gol sayısını yükseltiyor

Spor Haberleri

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme'de mücadele eden Sarız Anadoluspor'un golcü oyuncusu Emrecan Tepedaş, ligdeki gol sayısını 9'a çıkarttı.

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme'de mücadele eden Sarız Anadoluspor'un golcü oyuncusu Emrecan Tepedaş, ligdeki gol sayısını 9'a çıkarttı.

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme D Grubu ekiplerinden Sarız Anadoluspor'da liderlik sevinci yaşanıyor. Ligin 6. haftasında hafta sonu Büyüleyenspor'u 5-3 mağlup eden Sarız Anadoluspor, D Grubu'nun yeni lideri oldu. Sarız Anadoluspor'da Büyüleyenspor maçında alınan galibiyete takımın golcü oyuncusu Emrecan Tepedaş attığı 4 golle damga vurdu. Sezon başında transfer edilen tecrübeli golcü oyuncu Emrecan Tepedaş takımın attığı 16 golün 9'ünü tek başına atan isim oldu.

Büyüleyenspor maçında 4 gol birden atan Emrecan, takımın sahadan galibiyetle ayrılmasında başrol oynadı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayseri Şeker Sarız Spor Haberler

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