Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin: 'Önemli Galibiyet Aldık'

Sarıyer, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bandırmaspor'u 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti. Teknik Direktör Servet Çetin, alının 3 puanın önemli olduğunu ve takviyelerle daha güçlü bir takım olmak istediklerini ifade etti.

Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, Sarıyer karşısında alınan 3 puanın çok önemli olduğuna değinerek, "Araya kadar 4 maçımız kaldı. Maksimum puanı alıp arada inşallah takviye yaparak daha dirençli, daha güçlü bir takım olmak istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sarıyer, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, iyi bir takım karşı galip geldiklerini belirterek, "Geçen seneden hem kadro yapısını koruyan, değerli oyuncular katan bir takım. 7 haftadır da mağlup olmayan bir takım. Bizim de durumumuzu biliyorsunuz. Bir kazanıyoruz, bir kaybediyoruz. Bunun da böyle olacağı kesindi, bunu da bile bile geldik. Araya kadar 4 maçımız kaldı. Maksimum puanı alıp arada inşallah takviye yaparak daha dirençli, daha güçlü bir takım olmak istiyoruz. Bugünkü 3 puan bizim için çok önemliydi. En büyük amaçlarımızdan biri yukarıdaki takımlarla aramızdaki puan farkını, devre arasına kadar 1 puan, 2 puan şeklinde giderse; takviyelerle daha iyi takım olacağız. Ne kadar oyuncularımıza bazı şeyleri göstersek de ister istemez bulunduğumuz konumdan dolayı öz güven eksikliği olabiliyor. Maça kötü başlıyoruz, maçın atmosferini hissetmedikleri zaman daha iyi oynuyoruz. Bugün de gerçekten iyi mücadele ettik. Pozisyonlarımız da var. Rakibi çok iyi analiz ettik" diye konuştu.

Mücadeleye 11'de başlayan Fatih Kurucuk'un performansı hakkında da konuşan Çetin, "Fatih tecrübeli bir oyuncu. Bugün Fatih'i tercih etmemizin en büyük sebebi rakibin uzun oyuncularının çok olması. İyi oynayan oyuncularımız vardı şu an o bölgede bir sıkıntımız yok. 4 tane oyuncumuz var, 4'ü de birbirinden kaliteli. Kim oynarsa iyi onuyor, Fatih de bugün çok iyi oynadı. Fatih ve Papy (Djilobodji), bugün rakip oyuncuları çok iyi savundu. Fatih'i de tebrik ediyorum" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
