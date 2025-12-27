Servet Çetin: "Çok güzel bir galibiyet oldu"

Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, Bodrum FK karşısında güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Sarıyer, konuk ettiği Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla küme düşme hattının bir basamak üstüne çıktı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, "Biz buraya geldiğimizde 10 haftamız vardı. Takımın bulunduğu konum, durum, hepsinin farkındayız. Eksiklerimizin farkındaydık. Tek amacımız maksimum puanı toplamaktı. 10 maçta 17 puan aldık. Bence daha da çok alabilirdik. Mevcut kadromuz, eksiklerimize rağmen iyi puan topladığımızı düşünüyorum. Çok şükür bugün 3 puan da aldık, 21 puan yaptık. Duran toptan Allah korusun golü yemiş olsaydık kenarda hamle yapacak oyuncumuz yok. Yönetimle, başkanla konuşuyoruz. İnşallah ikinci yarıya birkaç oyuncu katarsak daha iyi takım olup, daha iyi oyun oynarız diye düşünüyorum. Oyuncu arkadaşlarımızı da soyunma odasında tebrik ettim. Çok güzel bir galibiyet oldu. Hiç değilse araya ciddi girdik. İnşallah ikinci yarıda daha ciddi olmaya karar verdik" diye konuştu. - İSTANBUL