Trendyol 1. Lig: Sarıyer: 1 İstanbulspor: 2

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 17. hafta maçında Sarıyer, sahasında İstanbulspor'a 2-1 yenildi. Moustapha Camara'nın 40. dakikada attığı golle öne geçen Sarıyer, Duran Şahin ve Mustafa Sol'un golleriyle İstanbulspor'a mağlup oldu.

Trendyol 1. Lig'in 17. hafta müsabakasında Sarıyer, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Loshaj'ın ara pasında sol tarafta topla buluşan Krstovski'nin ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda direkten dönen meşin yuvarlak kaleci Alperen'de kaldı.

40. dakikada Regattin'in sol taraftan ortasında Fatih'in uzak direkten kale alanına kafayla çevirdiği topu Camara ağlara gönderdi. 1-0

78. dakikada Loshaj'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda uzak direkte Duran Şahin'in kafa vuruşunda kaleci Alperen gole engel oldu. Pozisyonun devamında Duran'ın sağ ayağıyla dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu. 1-1

82. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta kale alanı önünde iyi yükselen Emrecan'ın kafa vuruşunda üst direğe de çarpan top üstten auta gitti.

85. dakikada Loshaj'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale alanı içinde Mustafa Sol'un kafa vuruşunda top filelere gitti. 2-1

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Mehmet Ali Vardar, Ömer Yasin Gezer

Sarıyer: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Fatih Kurucuk, Papy Djilobodji, Ömer Bayram, Emre Yeşilyurt (Metehan Mert dk. 90+2), Moustapha Camara, Julien Anziani, Adrien Regattin, Axel Urie (Baran Engül dk. 77), Malaly Dembele

Yedekler: Furkan Onur Akyüz, Eşref Korkmazoğlu, Oğuzhan Yılmaz, Muhammed Mert, Anıl Koç, Berkay Aydoğmuş, Ozan Sol

Teknik Direktör: Servet Çetin

İstanbulspor: İsa Doğan, Demeaco Duhaney, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Duhan Aksu (Yunus Bahadır dk. 14), Modestas Vorobjovas, Vefa Temel (Ömer Faruk Duymaz dk. 67), David Sambissa (Alieu Cham dk. 90+3), Florian Loshaj, Mendy Mamadou (Enver Cenk Şahin dk. 90+3), Mario Krstovski ( Mustafa Sol dk. 66)

Yedekler: Alp Tutar, İzzet Ali Erdal, Demir Mermerci, İsa Dayaklı, Ertuğrul Sandıkcı

Teknik Direktör: Barış Kanbak

Goller: Moustapha Camara (dk. 40) (Sarıyer), Duran Şahin (dk. 78), Mustafa Sol (dk. 85) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Fatih Kurucuk, Papy Djilobodji, Moustapha Camara, Oğuzhan Berber, Emre Yeşilyurt (Sarıyer) Mendy Mamadou, Ömer Faruk Duymaz (İstanbulspor) - İSTANBUL

Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
