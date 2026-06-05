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Hakan Dede, takımların gözdesi oldu

Hakan Dede, takımların gözdesi oldu
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Trendyol 1. Lig ekibi Sarıyer'de geçen sezon idari menajerlik yapan Hakan Dede, performansıyla dikkat çekti ve birçok profesyonel kulüpten resmi teklif aldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer'de geçtiğimiz sezon idari menajerlik görevini yürüten Hakan Dede, kulüpteki performansının ardından transfer piyasasının dikkat çeken isimleri arasına girdi.

Sarıyer'de görev yaptığı süre boyunca idari yapılanma ve takım organizasyonunda üstlendiği rollerle ön plana çıkan Hakan Dede'ye yeni sezon öncesi profesyonel liglerden çok sayıda kulübün resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. Medya kariyerinin ardından futbol idareciliğine geçiş yapan ve Sarıyer'deki grafiğiyle adından söz ettiren Dede'nin, gelen teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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