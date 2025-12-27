Haberler

Sarıyer'den kendi sahasında büyük sürpriz

Sarıyer'den kendi sahasında büyük sürpriz
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında küme düşme hattında bulunan Sarıyer, kendi sahasında ligin zirvesini kovalayan Bodrum FK'yi 1-0 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında küme düşme hattından kurtulmak isteyen Sarıyer ile yeniden zirveye yerleşmek isteyen Bodrum FK karşı karşıya geldi. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sarıyer, 1-0 kazandı.

TEK GOLLE KRİTİK GALİBİYET

Sarıyer'e galibiyeti getiren golü 51. dakikada Axel Urie kaydetti. Konuk ekip Bodrum FK, 18. dakikada Taulant Seferi ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.

MAÇ FAZLASIYLA YUKARIYA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte Sarıyer, 21 puana yükselerek maç fazlasıyla küme düşme hattından kurtuldu. Bodrum FK ise 32 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Sarıyer, Iğdır FK'yi konuk edecek. Bodrum FK, Pendikspor'a konuk olacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

