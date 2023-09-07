Sarıyer'de Dron Destekli Trafik Denetimi: 2 Bin 338 TL Cezai İşlem Uygulandı

Sarıyer'de Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Kural ihlali yapan sürücülerin dronla tespit edildiği denetimlerde toplam 2 bin 338 TL para cezası uygulandı.

Sarıyer'de Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Kural ihlali yapan sürücülerin dronla tespit edildiği denetimlerde toplam 2 bin 338 TL para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince, Sarıyer Baltalimanı'nda gerçekleştirilen dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Kurallara uymayan sürücüler tespit edilerek uygulama noktasına getirildi. Denetimlerde sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülere çeşitli para cezaları kesildi. Dron ile yapılan denetimde ışık ihlali yapan bir sürücüye 951 TL, emniyet kemeri takmayan bir sürücüye 436 TL, aracının muayene süresi dolan başka bir sürücüye ise 951 TL para cezası kesildi.

Dron ile ışık ihlali gerçekleştirdiği tespit edilen Aydın Yaprak isimli sürücü, "Dron olduğunu bilmiyordum. Hastaneden çıktık, orada ışık olduğunu da bilmiyordum. Zaten buraya pek gelmiyorum, hastaneden çıktım. Sağlık olsun, ne diyelim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL