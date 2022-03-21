Sarıyer Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3
Demirören Haber Ajansı - Spor
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SALON: Bahçeköy Orman FakültesiHAKEMLER: Caner Çildir, Recep KarakoçSARIYER BELEDİYESPOR: Lila, Sezen, Crncevic, Begüm, Kongyot, Chatchu-On MoksriGALATASARAY HDI SİGORTA: Vasilantonaki, İlkin, Planinsec, Nilay, Sude Zeynep, CaratasuSETLER: 1-3 (26-24,12-25,17-25,11-25)SÜRE: 102 dakika ( 34',...
SARIYER, İSTANBUL (DHA) - SALON: Bahçeköy Orman FakültesiHAKEMLER: Caner Çildir, Recep KarakoçSARIYER BELEDİYESPOR: Lila, Sezen, Crncevic, Begüm, Kongyot, Chatchu-On MoksriGALATASARAY HDI SİGORTA: Vasilantonaki, İlkin, Planinsec, Nilay, Sude Zeynep, CaratasuSETLER: 1-3 (26-24,12-25,17-25,11-25)SÜRE: 102 dakika ( 34', 21', 26', 21')Misli.com Sultanlar Ligi 24'üncü hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Sarıyer Belediyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekipte Alexia Caratasu 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Sarıyer Belediyespor'da ise Chatchu-On Moksri 21 sayı ile oynadı. - İstanbul
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