Sarıyer Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3 - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sarıyer Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Sarıyer Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

SALON: Bahçeköy Orman FakültesiHAKEMLER: Caner Çildir, Recep KarakoçSARIYER BELEDİYESPOR: Lila, Sezen, Crncevic, Begüm, Kongyot, Chatchu-On MoksriGALATASARAY HDI SİGORTA: Vasilantonaki, İlkin, Planinsec, Nilay, Sude Zeynep, CaratasuSETLER: 1-3 (26-24,12-25,17-25,11-25)SÜRE: 102 dakika ( 34',...

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - SALON: Bahçeköy Orman Fakültesi

HAKEMLER: Caner Çildir, Recep Karakoç

SARIYER BELEDİYESPOR: Lila, Sezen, Crncevic, Begüm, Kongyot, Chatchu-On Moksri

GALATASARAY HDI SİGORTA: Vasilantonaki, İlkin, Planinsec, Nilay, Sude Zeynep, Caratasu

SETLER: 1-3 (26-24,12-25,17-25,11-25)

SÜRE: 102 dakika ( 34', 21', 26', 21')

Misli.com Sultanlar Ligi 24'üncü hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Sarıyer Belediyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekipte Alexia Caratasu 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Sarıyer Belediyespor'da ise Chatchu-On Moksri 21 sayı ile oynadı.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Spor

Recep Karakoç, Galatasaray, Sarıyer, Sigorta, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title