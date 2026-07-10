Ahmet Emre Yaldız: 'Daha transferlerimiz olacak, güzel bir takım kuracağız'

Sarıyer Başkanı Ahmet Emre Yaldız, transferlerin devam edeceğini belirterek, güzel bir takım kuracaklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fikstür çekiminin ardından Sarıyer Başkanı Ahmet Emre Yaldız, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tüm takımlara hayırlı bir sezon dileyen Yaldız, "Sakatlıksız, kazasız, belasız geçsin. Bu sene iyi hazırlanıyoruz. İlk maçımızın da iç sahada olmasından dolayı mutluyuz. İnşallah tüm kulüpler için güzel ve hayırlı bir sezon olur" şeklinde konuştu.

Yeni sezon hedefleriyle ilgili de görüşlerini aktaran Başkan Yaldız, "Bu sezona iddialı girdik. Biz de bunun farkındayız. Ufak hedeflerimiz yok. Eski başkanlarımızdan bize destekler olanlar da var, sağ olsunlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sarıyer, büyük, 85 yıllık bir camia. Balkan Kupası'nı almış bir camia. Olması gereken yer burası değil. Bunun farkındayız. Bunun için de yönetim olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Efecan Sarıyer'in evladı, yuvasına döndü"

Deneyimli futbolcu Efecan Karaca'nın transferinin sorulması üzerine Ahmet Emre Yaldız, "Efecan Karaca zaten Sarıyer'in evladı, bizim kardeşimiz. Kendisi 13 yıl Alanyaspor'a hizmet etti. Yuvasına döndü. Onun için de bizim için de hayırlısı olduğunu düşünüyorum. Bize çok fayda getireceğini de düşünüyorum. Kendisi çok motive. İnşallah kendisi için de bizim için de iyi bir sezon olur. Biz kendisine güveniyoruz, diğer futbolcularımıza güvendiğimiz gibi. Kendisine başarılar diliyorum" diye cevap verdi.

"Daha transferlerimiz olacak, güzel bir takım kuracağız"

Transfer dönemine iddialı başladıklarını söyleyen Yaldız, "Transferler olacak, yapmaya da devam ediyoruz. Daha transferlerimiz olacak. Buradan isim vermeyim ama güzel bir takım kuracağız. Bunu buradan söyleyebilirim" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı