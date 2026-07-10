Haberler

Ahmet Emre Yaldız: "Daha transferlerimiz olacak, güzel bir takım kuracağız"

Ahmet Emre Yaldız: 'Daha transferlerimiz olacak, güzel bir takım kuracağız'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi sonrası konuşan Sarıyer Başkanı Ahmet Emre Yaldız, transferlerin devam edeceğini ve iddialı bir takım kuracaklarını söyledi. Efecan Karaca transferine de değinen Yaldız, camianın büyüklüğüne vurgu yaptı.

Sarıyer Başkanı Ahmet Emre Yaldız, transferlerin devam edeceğini belirterek, güzel bir takım kuracaklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fikstür çekiminin ardından Sarıyer Başkanı Ahmet Emre Yaldız, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tüm takımlara hayırlı bir sezon dileyen Yaldız, "Sakatlıksız, kazasız, belasız geçsin. Bu sene iyi hazırlanıyoruz. İlk maçımızın da iç sahada olmasından dolayı mutluyuz. İnşallah tüm kulüpler için güzel ve hayırlı bir sezon olur" şeklinde konuştu.

Yeni sezon hedefleriyle ilgili de görüşlerini aktaran Başkan Yaldız, "Bu sezona iddialı girdik. Biz de bunun farkındayız. Ufak hedeflerimiz yok. Eski başkanlarımızdan bize destekler olanlar da var, sağ olsunlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sarıyer, büyük, 85 yıllık bir camia. Balkan Kupası'nı almış bir camia. Olması gereken yer burası değil. Bunun farkındayız. Bunun için de yönetim olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Efecan Sarıyer'in evladı, yuvasına döndü"

Deneyimli futbolcu Efecan Karaca'nın transferinin sorulması üzerine Ahmet Emre Yaldız, "Efecan Karaca zaten Sarıyer'in evladı, bizim kardeşimiz. Kendisi 13 yıl Alanyaspor'a hizmet etti. Yuvasına döndü. Onun için de bizim için de hayırlısı olduğunu düşünüyorum. Bize çok fayda getireceğini de düşünüyorum. Kendisi çok motive. İnşallah kendisi için de bizim için de iyi bir sezon olur. Biz kendisine güveniyoruz, diğer futbolcularımıza güvendiğimiz gibi. Kendisine başarılar diliyorum" diye cevap verdi.

"Daha transferlerimiz olacak, güzel bir takım kuracağız"

Transfer dönemine iddialı başladıklarını söyleyen Yaldız, "Transferler olacak, yapmaya da devam ediyoruz. Daha transferlerimiz olacak. Buradan isim vermeyim ama güzel bir takım kuracağız. Bunu buradan söyleyebilirim" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! ABD-İran geriliminde yeni gelişme
Kulisler kaynıyor! İmamoğlu yeni parti için kararını verdi, bir de talebi var

İmamoğlu yeni parti için kararını verdi! Bir de talebi var
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz

Rusya, Türkiye ile ilgili gündem yaratan iddiayı doğruladı
İki ilde alarm! Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu

İki ilde alarm! Sucuk ve kıymadan neler çıktı neler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kahreden ölüm: 2 yaşındaki Aybüke'nin sonu dedesinin elinden oldu

2 yaşındaki Aybüke'nin sonu dedesinin elinden oldu
Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı

Böylesini de gördük! Cenazede bu halde direk dansı yaptı
Ülke yasta! Yarı finali kutlayan bir genç kız korkunç şekilde can verdi

Ülke yasta! Kutlama yapan genç kız korkunç şekilde can verdi
Kod adı şeftali! Üniversiteli kızların hayatlarını böyle kaydırmışlar

Kod adı şeftali! Üniversiteli kızların hayatlarını böyle kaydırmışlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni sistemin kutupbaşlarından biri olma yolunda ilerliyoruz

Erdoğan askerlerin gözünün içine bakarak söyledi: Asla taviz vermeyiz
40 yıldır Mekke'de mahsur kalan Sivaslı Ali Baybaş'ın vatan hasreti sona ediyor

Türk Hacılar fark etti, devlet çözdü: 40 yıllık vatan hasreti bitti!
Şizofreni hastasının odasından çıkan dehşet: Deneyimli doktor donakaldı!

Şizofreni hastasının odasından çıkan dehşet: Doktor donakaldı!