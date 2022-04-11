Sarıot Gençlikspor şampiyonluk kupasını aldı
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Domaniç 1. Amatör Küme Şampiyonu Sarıot Gençlikspor şampiyonluk kupasını Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek'in elinden aldı.
DOMANİÇ, KÜTAHYA (İHA) - Domaniç 1. Amatör Küme Şampiyonu Sarıot Gençlikspor şampiyonluk kupasını Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek'in elinden aldı.
Kupa törenine Kaymakam Muhammed Enes İpek, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk ve Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın katıldı.
Kaymakam İpek, kupa töreninin ardından Sarıot Gençlikspor - Söğüt Gençlikspor Play-Off mücadelesini stattan takip etti. Mücadeleyi 5-0 kazanan Sarıot Gençlikspor'a başarılarının devamını diledi. - KÜTAHYA