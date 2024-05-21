Kayseri'de Okullar Arası Genç B Kızlar Voleybol İl Birinciliği'nde Şehit Hacıbey Kaya Anadolu Lisesi Şampiyon
Kayseri'de düzenlenen Okullar Arası Genç B Kızlar Voleybol İl Birinciliği'nde Sarıoğlan Şehit Hacıbey Kaya Anadolu Lisesi şampiyon oldu.
Kayseri'de düzenlenen Okullar Arası Genç B Kızlar Voleybol İl Birinciliği'nde Sarıoğlan Şehit Hacıbey Kaya Anadolu Lisesi şampiyon oldu.
Talas Gevher Nesibe Spor Salonu'ndaki müsabakalarda beden eğitimi öğretmeni Ahmet Rasim Sayım'ın çalıştırdığı Şehit Hacıbey Kaya Anadolu Lisesi kız takımı, 35 lisenin mücadele ettiği müsabakalarda il birincisi oldu.
Takım oyuncuları, öğretmen Sayım'ın çaldığı davul eşliğinde kutlama yaptı.
Okul Müdürü Engür Kızılkaya, voleybol takımının son dönemde gösterdiği başarılarla büyük gurur duyduklarını söyledi.
Müsabakalarda Sarıoğlan Şehit Hacıbey Kaya Anadolu Lisesi birinci, Talas Şehit Mahmut Yıldırım Anadolu Lisesi ikinci, Özel İdeal Eğitim Anadolu Lisesi üçüncü oldu.
Dereceye giren takımlara ödülleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'nın katıldığı törende verildi.