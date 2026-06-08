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Karaurgan'da 111 yıllık ata mirası yaşatıldı

Karaurgan'da 111 yıllık ata mirası yaşatıldı
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Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karaurgan köyünde bu yıl 111'incisi düzenlenen geleneksel Karakucak Güreşleri, yoğun katılımla gerçekleşti. Başpehlivanlığı Yunus Emre Yıldız kazanırken, meydan ağalığına AK Parti Milletvekili Adem Çalkın seçildi.

KARS'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karaurgan köyünde geleneksel olarak düzenlenen Karakucak Güreşleri, bu yıl 111'inci kez yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Doğu Anadolu'nun en köklü güreş organizasyonları arasında yer alan etkinlikte, ata sporunun heyecanı er meydanında yeniden yaşandı. Sabah saatlerinde başlayan program vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Peşrev çekerek başlayan pehlivanlar er meydanına çıkarak kıyasıya mücadele etti. Geleneksel güreşlere siyasiler, iş insanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Organizasyonda Doğu Anadolu'nun tanınmış cazgırları Fuat Özbay ve Arif Bingöl görev aldı.

MİLLETVEKİLİ MEYDAN AĞASI SEÇİLDİ

Başpehlivanlık güreşleri öncesinde meydan ağalığına, organizasyona 1,5 milyon lira bağışta bulunan AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın seçildi. Güreş komitesi ve pehlivanlar tarafından omuzlara alınan Çalkın, vatandaşları selamladı. Çalkın, ata sporlarının yaşatılmasının önemine dikkat çekerek bu tür kültürel etkinliklere destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

FİNAL MÜSABAKASI ZORLADI

Gün boyu devam eden mücadelelerin ardından başpehlivanlık finalinde rakiplerini geride bırakan Yunus Emre Yıldız, 111'inci Geleneksel Karaurgan Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Yıldız, "Geçen sene de burada final yapmak nasip oldu. Bu sene de böyle şampiyon olduk. Bu sene bayağı zordu özellikle final müsabakası beni oldukça zorladı. Çok şükür alnımızın akıyla çıktı buradan. İnşallah bir sonraki sene de buralarda olmak isterim." diye konuştu.

Dereceye giren sporculara ödülleri protokol mensupları tarafından verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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