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Sarıkamış şehitleri için pedal çeviriyorlar

Sarıkamış şehitleri için pedal çeviriyorlar
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Atilla Bisiklet Spor Kulübü tarafından düzenlenen 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Konulu Bisiklet Turu' kapsamında sporcular Hopa'ya ulaştı.

Atilla Bisiklet Spor Kulübü tarafından düzenlenen ' Sarıkamış Şehitlerini Anma Konulu Bisiklet Turu' kapsamında sporcular Hopa'ya ulaştı.

1-5 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen tur, Trabzon'dan başlayarak Rize, Arhavi, Hopa, Artvin, Şavşat, Ardahan ve Kars illerini kapsıyor. Yaklaşık 650 kilometrelik zorlu parkurda pedal çeviren sporcular, etap etap ilerliyor.

Kulüp kurucusu Atilla Atay, turun amacının Sarıkamış şehitlerini anmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti. Sporcular, Hopa'da kısa bir mola verip hazırlıklarını tamamladıktan sonra yollarına devam etti.

Etkinlik hem sporcuların fiziksel dayanıklılıklarını test etmeyi hem de toplumda birlik ve beraberlik mesajı vermeyi hedefliyor. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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