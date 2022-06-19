Sarıhamzalı Yüzme Havuzu'nda ilk kulaçlar atıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sarıhamzalı Yüzme Havuzu'nda ilk kulaçlar atıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Sarıhamzalı Yüzme Havuzu'nda ilk kulaçlar atıldı

Seyhan Belediyesince yaptırılan Sarıhamzalı Yüzme Havuzu törenle açıldı.

Seyhan Belediyesince yaptırılan Sarıhamzalı Yüzme Havuzu törenle açıldı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, açılış töreninde, "Çalışmalarımızın en önemlilerinden bir tanesi spor. Kötü alışkanlık ve teknoloji bağımlılığından arınmanın da en temel yollarından bir tanesi spordur. Adanamızda spor denilince akla gelen öncelikli branşlar arasında yüzme gelir. Yüzme yaşam boyu sürecek ve herkesin yapabileceği bir daldır. Her sene kanallardaki ölümleri önlemek için havuzlar çok büyük bir önem taşımaktadır" dedi.

Sarıhamzalı Mahallesi'nde hizmete giren tesiste futbol sahası ve tenis kortunun da bulunduğunu ve kompleks olarak düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Akay, "Buranın yanı sıra yedi ayrı noktada da haftanın belirli günlerinde çocuklarımıza dört saat yüzme eğitimi sağlayacağız. Her türlü malzemeler bizler tarafından karşılanacak. Geçmişte olduğu gibi "Yenilmez armada" ruhunu yeniden canlandırmaya kararlıyız. Şampiyon yüzücüler yetiştirmek düşüncesindeyiz. Her hafta cuma günü bir açılış yaparak halkımız ile buluşacağız" diye konuştu.

Seyhan Belediyesi Sarıhamzalı Yüzme Havuzu'nun açılışına katılan Adana milletvekilleri Orhan Sümer, Ayhan Barut ve Sarıhamzalı Mahalle Muhtarı Mustafa Akbaş'ta törende yaptıkları konuşmalar ile Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'a böyle güzel bir tesisi Sarıhamzalıya kazandırmasından dolayı teşekkür ettiler. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Akif Kemal Akay Seyhan Adana Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title