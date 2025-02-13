Sarıgöllü Öğrenciler Güreş Müsabakasında Madalya Kazandı

Manisa'da düzenlenen okullar arası güreş müsabakasında Sarıgöllü öğrenciler ilçelerine madalyalarla döndü.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye Spor Salonda yapılan okullar arası güreş müsabakaları çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu.

Müsabakaya katılan Sarıgöl Mustafa Metin İmam-Hatip Ortaokulu ve Sarıgöl Atatürk Ortaokulu sporcuları ilçelerine madalyalarla döndü.

Sarıgöl Mustafa Metin İmam-Hatip Ortaokulu Müdürü Veysel Çetin, "Okul sporları kapsamında Manisa Muradiye Spor Salonu'nda yapılan Yıldız Erkekler Serbest Güreş Müsabakasında, Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulundan, Ahmet Mazhar Hörlek 34 kilogramda birinci, Ahmet Can Sönmez 58 kilogramda birinci, Yavuz Koca 44 kilogramda ikinci, Sezai Güzel 48 kilogramda ikinci, Hüseyin Akçakaya 57 kilogramda il üçüncüsü oldu. Atatürk Ortaokulundan 41 kilogramda Alper Çiftçi, 61 kilogramda Durmuş Ali Mert il birincisi olmuştur. Toplamda 4 altın madalya, 2 gümüş madalya, 1 bronz madalya kazandık. Emeği geçenlere ve öğrencilerimize teşekkür ederim." dedi.

"Gurur duyduk"

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "Manisa'da yapılan Yıldız Erkekler Serbest Güreş müsabakalarında ilçemize çeşitli kilolarda 7 madalya kazandıran ayrıca Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulu 90 pozitif puan alarak takım halinde il birincisi olmuştur. Sporcu öğrencilerimize ve emeği geçenlere teşekkür ederim. İlçemizi en güzel şekilde temsil etmeleri bizleri gururlandırdı." dedi. - MANİSA