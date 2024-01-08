Sarıgöllü İki Güreşçi Türkiye Şampiyonasında Manisa'yı Temsil Edecek

Sarıgöllü iki güreşçi 13-17 Ocak tarihlerinde Zonguldak'ta yapılacak olan Okul Sporları Güreş Türkiye Şampiyonasında Manisa'yı temsil edecek.

Manisa'yı temsilen Burdur'da 20-24 aralık 2023 tarihleri arasında düzenlenen Okul Sporları Serbest Güreş Grup müsabakalarında 51 kiloda Bölge 2'ncisi olan İsmail Batuhan Şen ile 5'inci olan Osman Altın, 13 -17 ocak 2024 tarihlerinde Zonguldak'ta yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılacak. maya hak kazandı. Sarıgöl Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğrencisi olan İsmail Batuhan Şen ile Açık Öğretim Lisesi öğrencisi olan Osman Altın'ın aynı zamanda Sarıgöl Belediyespor'un sporcuları olduğu öğrenildi. - MANİSA