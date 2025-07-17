Sarıgöl'de Yaz Dönemi Okçuluk Kursuna Yoğun İlgi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılan yaz dönemi okçuluk kursu, yoğun ilgi görüyor.

Sarıgöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne ait kapalı spor salonunda düzenlenen kurslara katılan öğrenciler, ata sporu okçuluğu öğrenmenin heyecanını yaşıyor. Kursiyerler haftada dört saat eğitim alarak okçulukla tanışıyor.

Kursun antrenörlüğünü yapan Hakan Kuruca, okçuluğun geleneksel bir Türk sporu olduğunu hatırlatarak, "Kursumuza şu an 20 öğrenci katılıyor. Haftada dört saatlik derslerle okçuluk sporunun temel tekniklerini öğretiyoruz. Kurslarımız okullar açılana kadar devam edecek. Öğrencilerin ilgisi oldukça yüksek, bu da bizi memnun ediyor." dedi.

Sarıgöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Gökhan Yıldırım da ilçede birçok branşta yaz spor kursu açtıklarını belirterek, "Amacımız gençlerimizi spora yönlendirmek, onları sağlıklı bir yaşam tarzına teşvik etmek ve gelecekte ilçemizden başarılı sporcuların çıkmasını sağlamak. Yaz döneminde spor salonlarımız ve sahalarımız gençlerle dolup taşıyor. Bu da bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı. - MANİSA