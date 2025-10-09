Sarıgöl'de Amatör Spor Haftası Coşkuyla Kutlandı

Manisa'nın Sarıgöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Amatör Spor Haftası programı kapsamına farklı dalda bir çok sporu öğrencilerle buluşturdu.

Sarıgöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü 6-11 Ekim Amatör Spor Haftası kapsamında farklı branşlardan spor dalları ile öğrencilerle bir araya geldi. Etkinliklerde geleneksel Türk okçuluğu, Muay Thai, voleybol, ve hentbol gibi bir çok spor dalı öğrencilerle buluşturuldu. Amatör Spor Haftasını öğrencilerle birlikte kutladıklarını ifade eden Sarıgöl ilçe Gençlik ve spor müdürü Gökhan Yıldırım, "Hafta boyunca okullarda çeşitli spor dallarında oyunlar gösterildi ve birlikte öğrencilerle oynadık çocuklar bu spor dallarını çok sevdiler" dedi. - MANİSA