Haberler

Sarıgöl'de Amatör Spor Haftası Coşkuyla Kutlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli spor dalları öğrencilere tanıtıldı. Geleneksel Türk okçuluğu, Muay Thai, voleybol ve hentbol gibi branşlarda oyunlar gerçekleştirildi.

Manisa'nın Sarıgöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Amatör Spor Haftası programı kapsamına farklı dalda bir çok sporu öğrencilerle buluşturdu.

Sarıgöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü 6-11 Ekim Amatör Spor Haftası kapsamında farklı branşlardan spor dalları ile öğrencilerle bir araya geldi. Etkinliklerde geleneksel Türk okçuluğu, Muay Thai, voleybol, ve hentbol gibi bir çok spor dalı öğrencilerle buluşturuldu. Amatör Spor Haftasını öğrencilerle birlikte kutladıklarını ifade eden Sarıgöl ilçe Gençlik ve spor müdürü Gökhan Yıldırım, "Hafta boyunca okullarda çeşitli spor dallarında oyunlar gösterildi ve birlikte öğrencilerle oynadık çocuklar bu spor dallarını çok sevdiler" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız, acilen bölgeye yardım ulaştırılması lazım

Erdoğan ateşkes sonrası atılması gereken ilk adımı açıkladı
51 yıl sonra bir ilk: Kapalıçarşı'da kuyumcular altın satışını durdurdu

51 yıl sonra bir ilk: Kapalıçarşı'da altın satışını durdurdular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürsüde peruğunu çıkaran CHP'li Nurten Yontar kanseri yendiğini duyurdu

Peruğunu çıkardığı Meclis kürsüsünde bu kez zaferini ilan etti
51 yıl sonra bir ilk: Kapalıçarşı'da kuyumcular altın satışını durdurdu

51 yıl sonra bir ilk: Kapalıçarşı'da altın satışını durdurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.