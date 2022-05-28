Sarıgerme Dünya Plaj Güreşi Serisi'nde ilk gün sona erdi - Haberler

Sarıgerme'de düzenlenen Plaj Güreşi Serisi'nin ilk ayağı sabah yapılan grup müsabakaları ile başladı. İlk etabı düzenlenen serinin ilk gününde UWW Dünya Güreş Birliği Başkanı Nenad Lalovic, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir ve beraberlerindeki heyet ile birlikte çok sayıda sporsever takip etti.

Müsabakalara verilen ara sırasında canlı müzik etkinliği ve UWW Hatıra Ormanı ağaç dikim töreni yapıldı. UWW Dünya Güreş Birliği Başkanı Nenad Lalovic, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Şehit Burak Erdi Uysal Orta Okulu öğrencileri ile birlikte törende temsili ağaç dikimi yaptı. Müsabakaların ardından yarın kadınlarda 50, 60, 70 ve +70 kilolarda, erkeklerde ise 60, 70, 80 ve +80 kilolarda yapılacak eleme müsabakalarının ardından akşam seansında tüm sıkletlerde yapılacak olan final müsabakaları ile şampiyona sona erecek.

Demirören Haber Ajansı / Spor