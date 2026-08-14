Galatasaray'da ilk hafta şoku: Yönetim istifa tezahüratları

Galatasaray'ın Çorum FK ile oynadığı Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun ilk hafta karşılaşmasında sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetime tepki gösterdi.

Son şampiyon Galatasaray, sezonun ilk haftasında ligin yeni ekiplerinden Çorum FK'yı RAMS Park'ta konuk etti. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmada Çorum FK'nın skoru 2-1'e getirmesinin ardından RAMS Park tribünlerinde bir süre "Yönetim istifa" tezahüratları yükseldi. Sarı-kırmızılı taraftarların yönetime yönelik protestosu karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında ve sonunda da devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı