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Galatasaray'da ilk hafta şoku: Yönetim istifa tezahüratları

Galatasaray'da ilk hafta şoku: Yönetim istifa tezahüratları
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Galatasaray’ın Çorum FK ile oynadığı Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun ilk hafta karşılaşmasında sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetime tepki gösterdi.

Galatasaray'ın Çorum FK ile oynadığı Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun ilk hafta karşılaşmasında sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetime tepki gösterdi.

Son şampiyon Galatasaray, sezonun ilk haftasında ligin yeni ekiplerinden Çorum FK'yı RAMS Park'ta konuk etti. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmada Çorum FK'nın skoru 2-1'e getirmesinin ardından RAMS Park tribünlerinde bir süre "Yönetim istifa" tezahüratları yükseldi. Sarı-kırmızılı taraftarların yönetime yönelik protestosu karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında ve sonunda da devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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