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Sarayköyspor İncirliova Belediyespor'u 4-0 mağlup etti

11 Aralık 2023 10:35 Son Güncelleme: 10:37 Abone Ol

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Sarayköyspor, sahasında İncirliova Belediyespor'u 4-0 mağlup etti. Sarayköyspor, son iki maçını kazanarak moralli bir şekilde çıktığı maçta üstün performans sergiledi.