Sarayköyspor İncirliova Belediyespor'u 4-0 mağlup etti
Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Sarayköyspor, sahasında İncirliova Belediyespor'u 4-0 mağlup etti. Sarayköyspor, son iki maçını kazanarak moralli bir şekilde çıktığı maçta üstün performans sergiledi.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Sarayköyspor, sahasında İncirliova Belediyespor'u 4-0 mağlup etti.
BAL'ın 9'uncu hafta karşılaşmasında Sarayköyspor ile İncirliova Belediyespor Sarayköy İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ligde son iki maçını kazanarak morallenen Sarayköy ekibi, 3 puan parolasıyla çıktığı maça iyi başladı.
Kırmızı siyahlılar 10'uncu dakikada Hasan Can Yalçıntekin'in ayağından bulduğu golle öne geçti. İlk yarı Sarayköyspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Aydın ekibine karşı oyun üstünlüğünü maç boyunca koruyan Sarayköyspor, Ertan Miraç Ayyıldız'ın 63'üncü dakikada kaydettiği golle skoru 2-0'a getirdi.
69'uncu dakikada tekrar sahneye çıkan ve fileleri havalandıran Ayyıldız, takımını 3-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın 75'inci dakikasında Berk Saraç topu ağlara yolladı; 4-0. Maç bu skorla sona erdi. Karşılaşmanın ardından taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Futbolcular ve teknik heyet taraftarlarla birlikte galibiyeti kutladı. - DENİZLİ