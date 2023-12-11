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Sarayköyspor İncirliova Belediyespor'u 4-0 mağlup etti

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Sarayköyspor, sahasında İncirliova Belediyespor'u 4-0 mağlup etti. Sarayköyspor, son iki maçını kazanarak moralli bir şekilde çıktığı maçta üstün performans sergiledi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Sarayköyspor, sahasında İncirliova Belediyespor'u 4-0 mağlup etti.

BAL'ın 9'uncu hafta karşılaşmasında Sarayköyspor ile İncirliova Belediyespor Sarayköy İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ligde son iki maçını kazanarak morallenen Sarayköy ekibi, 3 puan parolasıyla çıktığı maça iyi başladı.

Kırmızı siyahlılar 10'uncu dakikada Hasan Can Yalçıntekin'in ayağından bulduğu golle öne geçti. İlk yarı Sarayköyspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Aydın ekibine karşı oyun üstünlüğünü maç boyunca koruyan Sarayköyspor, Ertan Miraç Ayyıldız'ın 63'üncü dakikada kaydettiği golle skoru 2-0'a getirdi.

69'uncu dakikada tekrar sahneye çıkan ve fileleri havalandıran Ayyıldız, takımını 3-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın 75'inci dakikasında Berk Saraç topu ağlara yolladı; 4-0. Maç bu skorla sona erdi. Karşılaşmanın ardından taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Futbolcular ve teknik heyet taraftarlarla birlikte galibiyeti kutladı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İncirliova Sarayköy Maç Sonucu Futbol Spor Güncel Haberler

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