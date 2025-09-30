Haberler

Sadettin Saran son bir şans verdi! Tedesco'nun kaderi bu iki maça bağlı

Sadettin Saran son bir şans verdi! Tedesco'nun kaderi bu iki maça bağlı
Güncelleme:
Sadettin Saran son bir şans verdi! Tedesco'nun kaderi bu iki maça bağlı
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Başkan Sadettin Saran ve yönetiminin, Nice ve Samsunspor maçlarının sonuçlarına göre karar vereceği iddia edildi.

Jose Mourinho sonrası göreve getirilen Fenerbahçe'de Tedesco'nun performansı tartışma konusu olmaya devam ediyor. Yönetim, son Antalyaspor galibiyetinin ardından teknik adam değişimi konusunda frene bastı. Başkan Sadettin Saran'ın acele etmeyeceği, kritik iki maçın sonucunun bekleneceği öğrenildi.

AYKUT KOCAMAN SEÇENEĞİ

Seçilmeden önce Aykut Kocaman ile temasa geçen Saran'ın, deneyimli teknik adamdan "Fenerbahçe için her zaman hazırım" yanıtını aldığı belirtiliyor. Olası bir ayrılık halinde Kocaman'ın yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

Sadettin Saran son bir şans verdi! Tedesco'nun kaderi bu iki maça bağlı

NICE VE SAMSUNSPOR MAÇLARI KRİTİK

Perşembe günü Avrupa Ligi'nde oynanacak Nice karşılaşması Tedesco için adeta dönüm noktası olacak. Ardından ligdeki Samsunspor deplasmanından da olumsuz sonuç çıkması halinde yönetimin düğmeye basacağı ifade ediliyor.

MİLLİ ARADA KARAR NETLEŞECEK

Tedesco ile yolların ayrılması durumunda, Samsunspor maçının ardından girilecek milli arada yeni teknik direktör konusunun çözüme kavuşturulması planlanıyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıkerem can:

Sayın devlet yetkilileri ödenen tazminat kadar vergi alın kulüplerden.

