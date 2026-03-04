Saran'dan Tedesco'yu duygulandıran sözler

Fenerbahçe'de son haftalarda alınan sonuçların ardından eleştirilerin odağındaki teknik direktör Domenico Tedesco'ya başkan Sadettin Saran'dan destek geldi. Sarı-lacivertli kulübün başkanı, deneyimli çalıştırıcıyla yaptığı görüşmede güven mesajı verdi.

AVRUPA'YA VEDA, LİGDE PUAN KAYBI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'a elenerek Avrupa kupalarına veda etti. Sarı-lacivertliler Süper Lig'de de son iki maçtan beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışında önemli puan kayıpları yaşadı. Lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de bu sonuçların ardından teknik direktör Domenico Tedesco'ya yönelik eleştiriler artmıştı.

BAŞKAN SARAN'DAN MORAL ZİYARETİ

Hastalığı nedeniyle tedavi gören Domenico Tedesco ile özel bir görüşme gerçekleştiren başkan Sadettin Saran'ın teknik direktöre moral verdiği öğrenildi. Saran'ın görüşmede, son haftalardaki sonuçlara rağmen şampiyonluk yarışının sürdüğünü vurguladığı belirtildi.

"SONUNA KADAR BERABER YÜRÜYECEĞİZ"

Sadettin Saran'ın görüşmede Tedesco'ya şu sözlerle destek verdiği aktarıldı:

"Son haftalarda istemediğimiz sonuçlar almış olabiliriz. Sadece 4 puan gerideyiz. Üstelik Galatasaray ile oynayacağız. Rakibimizin zorlu maçları var. Her an her şey değişebilir. Biz seninle bir yola çıktık, sonuna kadar beraber yürüyeceğiz."

Bu sözlerin ardından İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'nun duygulandığı ifade edildi.