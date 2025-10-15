Saran canlı yayında bizzat açıkladı! 'Kayyum atanır, maaş ödeyemez' diyenleri utandıran rakam

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Chobani Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında kulübün mali durumu ve seçim süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"KAYYUM ATANIR" DİYENLERE NET CEVAP

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, kulübün mali yapısına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının karşısına çıkan Saran, göreve geldikten bu yana kulüp için yapılan ödemeleri açıklayarak eleştirilere yanıt verdi. Saran, "Geldiğimizden beri 39.8 Milyon euro ödedik. Fenerbahçe'nin hainleri, 'Fenerbahçe'yi çok seviyorum' diyerek ve yalan yanlış haber yaparak bize çok zarar verdiler. Bu arkadaşları ifşa edeceğim, bunlarla uğraşacağım" dedi. Saran seçilmeden önce sosyal medyada, "Kayyum atanır, maaş ödeyemez" şeklinde ifadeler günlerce konuşulmuştu.

"SAMANDIRA'DA ÖLÜ TOPRAĞI VARDI"

Saran göreve geldiği ilk günlerdeki atmosferi, "Samandıra'da ölü toprağını gördüm, hatta az bile söylemişim. Takımın özgüveni zedelenmişti. Bugün bambaşka bir enerjiyle çalışıyoruz" ifadeleriyle anlattı.

"SEÇİM SÜRECİNDE ÇOK ŞEY SÖYLENDİ"

Sadettin Saran, başkanlık seçim dönemine de değinerek karşılaştığı zorlukları, "Aday olamaz', 'olursa seçilemez', 'seçilirse seçim iptal edilir' gibi birçok söylemle karşılaştık. Ancak biz bu camianın gücüne inandık. Seçim döneminde verilen sözlerin bir kısmı boşlukta kalmış olabilir ama biz çalışarak bunları dolduruyoruz" sözleriyle açıkladı.