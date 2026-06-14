Haberler

Sakarya'da Sapanca Ultra Maratonu gerçekleştirildi

Sakarya'da Sapanca Ultra Maratonu gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da düzenlenen 12. Sapanca Ultra Maratonu, 8 ülkeden 1700 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. 6, 14, 22, 40 ve 55 km parkurlarda yarışan sporcular dereceye girdi. AASK sporcuları da etkinlikte yer alarak Sapanca Gölü'ne dikkat çekti.

Sakarya'da düzenlenen Sapanca Ultra Maratonu koşuldu.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen organizasyon, 8 ülkeden 1700 sporcunun katılımıyla Mahmudiye Mahallesi Teleferik Üst İstasyonu'nu mevkisindeki ormanlık alanda gerçekleştirildi.

Sakarya Valiliği, Sapanca Kaymakamlığı ve Sapanca Belediyesinin destekleriyle yapılan yarışta sporcular, 6, 14, 22, 40 ve 55 kilometrelik parkurlarda yarıştı.

Dün koşulan 55 kilometrelik parkurda erkeklerde Malik Kaan Çadırcıoğlu, kadınlarda Serpil Baysal birinci geldi. 40 kilometrelik parkurda erkeklerde Mestan Turhan, kadınlarda ise Gülnaz Ayar birinci oldu. 24 kilometrelik koşuda ise erkeklerde Aykut Taşdemir, kadınlarda Esra Taşdemir birinciliği elde etti.

Maratonun bugün koşulan 6 ve 14 kilometrelik parkurları öncesinde Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, hoş geldin konuşması yaptı.

Maratonun 14 kilometrelik parkurunda erkeklerde Enes Kurt, kadınlarda Nurten Erbek, 6 kilometrede ise erkeklerde Cenk Algın, kadınlarda da Bahar Sezer birinciliğe ulaştı.

Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) sporcuları da maratonda yarıştı. AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile AASK Atletizm Branşı Sorumlusu Başmuhabir Hasan Hüseyin Kul, 14 kilometre parkurda ter döktü.

Özhan ve Kul, "Suyunu koru Sapanca'yı kurtar" yazılı tişörtleriyle katıldıkları etkinlikte Sapanca Gölü'ne dikkati çekti.

Koşuda Hasan Hüseyin Kul, 1 saat 8 dakika 1 saniyede parkuru bitirerek genel kategoride dördüncü, 40-49 yaş kategorisinde birinci oldu.

Yusuf Özhan ise 1 saat 22 dakika 59 saniyede yarışı tamamlayarak genel kategoride 43'üncü, 39 yaş altı kategorisinde 26. sıraya yerleşti.

Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği ile Sakarya Arama Kurtarma Ekibi Derneği de organizasyonda görev aldı.

Yarışa katılan AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, AA muhabirine, 27 yıldır sağlık için koşu yaptığını ve bu tür organizasyonlara da katılım sağlamaya çalıştığını söyledi.

Sporun hayata disiplin getirdiğini dile getiren Sağlam, "İnsanın kendini bulduğu nadir olaylardan birisi. İddialı olmak değil, esas olan bu tür organizasyonlara katılmak. Spor insanı canlandırıyor, yaptığı işi daha zevkli yapar hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba iddia: BAE, saldırıları durdurması için İran'a milyarlarca dolar ödedi

Milyarlarca dolarlık gizli anlaşma! Eğer doğruysa Orta Doğu karışır
Saldırgan köpek kadının kolunu kopardı

Aniden saldırdı, kimse ayıramadı! Kadının kolunu kopardı
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü

Çocuklara "Odanıza gidin" dedi, saniyeler sonra vahşet yaşandı
Merih Demiral'dan mağlubiyet itirafı: Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk

Merih Demiral'dan mağlubiyet itirafı: Bizim ülkemizde...
Domuz sesine doğru ateş ettiler, gerçek ortaya çıkınca yıkıldılar

Domuz sesine doğru ateş ettiler, gerçek ortaya çıkınca yıkıldılar
Dakikalarca izlettiler! Sabahın köründe yapılan rezilliğe bakın

Sabahın köründe yapılan rezilliğe bakın

Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe'de! Paylaşımı bomba

Kürkçü dükkanına döndü: Paylaşımı bomba