Daha ilk yarı bitmemişti! Hakan Çalhanoğlu gözyaşlarıyla oyundan çıktı

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında Bursa'da Hırvatistan'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk dakikalarında üst üste pozisyonlar bulan Ay-Yıldızlılar, 20. dakikada kalitesine yakışmayacak bir gol yedi. Kovacic, ceza sahası içinde şık bir vuruşla Hırvatistan'ı öne geçirdi. 45+4'te yine Kovacic sahneye çıktı, skor 2-0'a geldi.

KAPTAN SAKATLANDI

Ay-Yıldızlı takımımızın kaptanı Hakan, sakatlığı nedeniyle 38. dakikada oyundan alındı. Oyuna devam edemeyen kaptan, büyük üzüntü yaşadı.

ÇAĞLAR'A VERDİ

Kaptanlık bandını Çağlar Söyüncü'ye emanet eden Hakan, yerini İsmail Yüksek'e bıraktı. 38. dakikada oyundan çıkan Çalhanoğlu, gözyaşlarını tutamadı.