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Şanlıurfaspor'un Antrenörü: 'Maçın Hakimi Bizdik'

Şanlıurfaspor'un Antrenörü: 'Maçın Hakimi Bizdik'
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Şanlıurfaspor, İstanbulspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Yardımcı Antrenör Murat Karakoç, üstün oynadıklarını ve kazanmayı bildiklerini belirtti. İlk yarıda birçok gol fırsatını değerlendiremediklerini de ekledi.

Şanlıurfaspor Yardımcı Antrenörü Murat Karakoç, İstanbulspor karşısında maçın başından sonuna kadar üstün olan tarafın kendileri olduğunu söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Şanlıurfaspor sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şanlıurfaspor Yardımcı Antrenörü Murat Karakoç, "Maçın başından, sonuna kadar üstün olan taraf bizdik. Özellikle ilk yarıda 5 yakaladığımız gol fırsatını değerlendiremedik. Birçok pozisyonu harcadık. Maçın sonunda bulduğumuz golle, kazanmasını bildik. Bu transfer sürecinde gelen oyuncular oluyor, giden oyuncular oluyor. Gelen oyuncular takıma adapte olmakta zorlanıyorlar. Zamanla bunları da açacağız. Daha iyi bir Şanlıurfaspor olarak sezona devam edeceğiz. Sait hocam da hiçbir şekilde hakeme sinkaflı cümle kurmadan sadece şiddetli itiraz ettiği için atılmış. Hakem öyle söyledi. Her zaman bize destek olan büyük taraftara galibiyeti armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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