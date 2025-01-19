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Şanlıurfaspor, Ümraniyespor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Şanlıurfaspor, Ümraniyespor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Central Hospital Ümraniyespor maçının hazırlıklarına GAP Vadisi Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri, taktik ve çift kale maçla tamamlandı.

Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Central Hospital Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetimindeki antrenman GAP Vadisi Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, taktik ve çift kale maçla tamamlandı.

Şanlıurfaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı çift idmanla sürdürecek.

Şanlıurfa ekibi, deplasmanda 24 Ocak Cuma günü saat 20.00'da İstanbul temsilcisine konuk olacak.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Spor
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