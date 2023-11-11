Şanlıurfaspor, Ümraniyespor'a 1-0 yenildi

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında sahasında Ümraniyespor'a 1-0 yenilen ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'da teknik direktör İrfan Buz, beraberlikten dolayı üzgün olduklarını söyledi.

11 Nisan Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın açıklamasında konuşan Buz, karşılaşmaya 3 puan kazanmak için çıktıklarını maalesef istedikleri puanı alamadıklarını belirtti.

Takımının oyuna iyi başladığını söyleyen Buz, "İyi başladık pozisyonlarımız oldu, müsabakada çok kötü talihsiz bir gol yedik. O golün akabinde müsabakayı çevirmek isterdik bütün denemelerimizi yaptık. Onu söyleyebiliriz. Maalesef işte gereken golü veyahut golleri bulamadık mağlup olduk. Bizim açımızdan tabii ki hem rakibimize karşı mağlup olmak kötü oldu. Ancak bu mücadelenin içerisinde tabii ki bizim takımımız olduğu zaman bunun devamında daha çok çalışıp doğruları yapıp önümüzdeki beş müsabaka içerisinde en fazla puan çıkarma açısından mücadelemizi vereceğiz." dedi.

Ümraniyespor cephesi

Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, futbolcularını kutladı.

İhtiyaçları olan galibiyeti aldıklarını söyleyen Gürsel şu ifadeleri kullandı:

"Bugün şükür kazanmasını bildik o yönden mutluyum. Yani puan durumuna baktığımızda oynadığımız sonuç 3 takımda hep aynı bölgede olan takımlar. Onun için tabii ki biraz maçların da stresi biraz daha fazla oluyor. Çünkü biz bir an önce bulunduğumuz durumdan yukarılara çıkmak istiyoruz. Onun için de bugün de maçın son bölümünde biraz kendi kendimize stres yaptık. Bugünkü maça gelecek olursak maçın ilk yarısında iyi başladık. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Pozisyonlara da girdik golü bulduk. İkinciyi, üçüncüyü de bulacak pozisyonu yakaladık atamadık. ikinci yarı tabii Urfa takımı kendi sahasında kendi seyircisinin önünde, onlar için de önemli bir maç. Her iki takım da ikinci yarı çok önemli riskleri aldılar. Biz de daha sakin kalmamız gereken son bölümde sakin kalamadık. İkinci yarı biraz sakin kalıp daha iyi çıkışlar yapabilseydik ikinci golü bulup daha rahat bir maç geçirebilirdik. Ama dediğim gibi sonuçta kazanmak güzel, İnşallah bunu bu milli takım arasındaki çalışmalarımıza da bu moral motivasyonu yansıtıp bundan sonraki maçlara yine en iyi şekilde hazırlanıp artık puan cetvelinde de bulunduğumuz yerden yukarılara çıkmak istiyoruz. Çünkü bu çocuklar bunu hak ediyor, iyi çalışıyoruz."