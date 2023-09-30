Şanlıurfaspor Teknik Sorumlusu Efe İnanç: Oyun olarak Tuzlaspor bizden daha iyi oynadı

- Efe İnanç : "Oyun olarak Tuzlaspor bizden daha iyi oynadı"

İSTANBUL - Şanlıurfaspor Teknik Sorumlusu Efe İnanç, Tuzlaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, daha agresif oynamaları gerektiğini söyleyerek "Oyun olarak Tuzlaspor bizden daha iyi oynadı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 7. hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor, deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Şanlıurfaspor Teknik Sorumlusu Efe İnanç basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mücadelenin kötü bir zeminde oynandığı ama her şeyin eşit olduğu bir maç olduğunu aktaran Efe İnanç, "İki takımında kazanma istediği vardı. İlk bölümünde bizim istediğimiz daha fazlaydı ama daha sonra Tuzlaspor oyuna hakim oldu. Maç boyunca açıkçası istediğimiz oyunu sergileyemedik. İlk yarının sonunda güzel bir organizasyonla golü bulduk. Bu durum ibreleri değiştirmişti ve moralimizi çok arttırdı. İkinci yarının başında çok agresif olmadığımız bir bölümde penaltı yada değil. Artık geçti. Daha agresif olmalıydık. Daha çok topa sahip olup, daha çok oyuna hakim olmalıydık. Oyun olarak Tuzlaspor bizden daha iyi oynadı. Sonuçta berabere bitti maç. Bu ligde alınan her puan çok önemli. Bundan sonraki süreçte Tuzlaspor'a başarılar diliyorum. Bizde daha iyi olmak için çalışmalara devam edeceğiz" şeklinde konuştu.