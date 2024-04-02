Şanlıurfaspor, Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Şanlıurfaspor evinde karşılaştığı Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar
4. dakikada Barış Gök'ün kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Dening'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
17. dakikada Amar Begiç'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Paixao, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
48. dakikada topu kapan Paixao'nun plase vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
50. dakikada Dimitrov'un kullandığı serbest serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak direkten döndü.
76. dakikada Tolga Ünlü'nün ortasında ceza sahası içinde Paixao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak yerden sekerek kalenin yanından dışarı gitti.
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Mehmet Kapluhan, Kemal Elmas
Şanlıurfaspor: Muhammed Alperen Uysal, Diogo, Mehmet Yiğit, Ümit Kurt, Semih Karadeniz (Tolga Ünlü dk. 73), Barış Gök, İshak Çakmak, Amar Begiç (Landel dk. 84), Adem Eren Kabak (Cumali Bişi dk. 68), Dening (Barış Ekincier dk. 67), Paixao (Harris dk. 84),
Yedekler: Tokotaev, Aydın Bağ, Muhammed Enes Kiprit, Hüseyin Erkan, Yusuf Baturay
Teknik Direktör: Cahit Arslan
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Muhammed Himmet Ertürk dk. 46), Rotman, Çağlayan Menderes (Erdi Dikmen dk. 46), Bülent Uzun, Simon (Samed Onur dk. 19), Sinan Kurt, Dimitrov, Hasan Kılıç (Murat Cem Akpınar dk. 67), Del Valle (Odise Roshi dk. 67), Kabongo Kasongo
Yedekler: İbrahim Demir, Burak Süleyman, Koray Kılınç, Bülent Cevahir
Teknik Direktör: Tuncay Şanlı
Goller: Dening (dk. 4), Paixao (dk. 17) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Muhammed Alperen Uysal (Şanlıurfaspor) - ŞANLIURFA