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Şanlıurfaspor, Sakaryaspor'a 1-0 Mağlup Oldu

Şanlıurfaspor, Sakaryaspor'a 1-0 Mağlup Oldu
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Trendyol 1. Lig'de Şanlıurfaspor, evinde ağırladığı Sakaryaspor'a 1-0 yenilirken, maçta penaltı golüyle Sakaryaspor öne geçti. Maçta birkaç önemli pozisyon yaşandı, Şanlıurfasporlu Awuku ise kırmızı kart gördü.

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Şanlıurfaspor, evinde karşılaştığı Sakaryaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

16. dakikada Burak Çoban'ın kullandığı köşe atışında arka direkte Mendy Mamadou'nun vuruşunda top auta çıktı.

26. dakikada soldan ceza sahasına giren Ahmet Yazar'ın pasında penaltı noktası önünde Sambou'nun vuruşu defanstan döndü.

31. dakikada Ozegovic'in uzaktan sert vuruşunu kaleci Tokotaev kurtardı.

48. dakikada Seyit Gazanfer'in sağ kanattan ortasında Safa Kınalı'nın volesinde top üstten auta çıktı.

59. dakikada Zach Muscat'in ceza sahası içerisinde Burak Çoban'a müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

61. dakikada beyaz noktanın başına geçen Ozegovic, topu ağlarla buluşturdu. 0-1

Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Pekmezci, Kerem İlitangil

Şanlıurfaspor: Tokotaev, Awuku, Kappel (Okyere dk. 79), Akabueze (Amar Begiç dk. 64), Ahmet Yazar (Fatih Eren dk. 46), Nafican Yardımcı, Seyit Gazanfer, Zach Muscat, Hakan Erçelik (Safa Kınalı dk. 46), Sambou (Ogundu dk. 64), Hasan Hüseyin Acar

Yedekler: Enes Kalyoncu, Abdulkadir Sünger, Mehmet Yüksel, Jack Can Karadoğan, Çağrı Giritlioğlu

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Sakaryaspor: Jakub Szumski, Serkan Yavuz, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun (Engin Can Aksoy dk. 83), AAbid Rayane (Emre Demir dk. 83), Ozegovic, Nkoulou Ndoubena, Burak Altıparmak, Mendy Mamadou (Ömer Hasan Şişmanoğlu dk. 90), Burak Çoban (Emircan Altıntaş dk. 71), Claudeion Etienne Simon (Emircan Altıntaş dk. 83)

Yedekler: İsmail Çipe, Atanas Vasilev Kabov, Oğurhan Çapar, Mambenga, Muhammed Himmet Ertürk, Batuhan Çakır

Teknik Direktör: İlker Püren

Gol: Ozegovic (dk. 62 pen.) (Sakaryaspor)

Kırmızı kart: Awuku (dk. 76) (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Zach Muscat (Şanlıurfaspor), Ozegovic, Engin Can Aksoy (Sakaryaspor) - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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