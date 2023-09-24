Şanlıurfaspor, Kocaelispor'a 2-0 mağlup oldu
Şanlıurfaspor, 1. Lig'in 6. haftasında evinde konuk ettiği Kocaelispor'a 2-0 yenildi. Kocaelispor'un gollerini Tanque attı.
Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA -
STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Göktuğ Hazar Erel
ŞANLIURFASPOR: Aydın- Semih, Mboula, Ndiaye, Barış Gök, Adem (Dk. 85 Godfred Donsah), Cumali (Dk. 47 Abdullah Aydın), Seyit (Dk. 55 Rogers Kassım), Thill (Dk. 72 Hüseyin Erkan), Mert (Dk. 55 Al Hassan), Muhammed Arslantaş
KOCAELİSPOR FK: Harun- Oğuz, Yusuf (Dk. 65 Mert Çölgeçin), Burak Öksüz, Atila, Yusuf Emre, Yusuf Abdioğlu (Dk. 42 Emir), Candeias (Dk. 65 Gıorgı Berıdze), Amaral, Barış Alıcı (Dk. 86 Onıl Chrıstıan), Tanque (Dk. 86 Atabey),
GOLLER: Dk. 45+2 - Dk. 50 Tanque, (Kocaelispor)
SARI KARTLAR: Barış Gök, Adem ( Şanlıurfaspor ) Oğuz (Kocaelispor)
1'nci Ligin 6'ncı haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Kocaelispor'a 2-0 mağlup oldu.
45+2'nci dakikada Barış Alıcı'nın pasında kale önünde topla buluşan Tanque'nin sert şutunda top ağlara gitti: 0-1.
50'nci dakikada Barış Alıcı pasını Tanque'ye aktardı. Soldan ceza sahasına giren bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.