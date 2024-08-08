Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, kaleci Enes Kalyoncu'yu kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Karşıyaka'dan 23 yaşındaki kaleci Enes Kalyoncu ile sözleşme imzaladı. İmza törenine başkanımız Mehmet Giray Küçük ve başkan vekilimiz Muharrem Aydın katıldı." ifadesi kullanıldı.