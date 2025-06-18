Şanlıurfaspor, Kaleci Burak Öğür ile Anlaştı

Şanlıurfaspor, Kaleci Burak Öğür ile Anlaştı
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Şanlıurfaspor, KCT 1461 Trabzon FK'dan kaleci Burak Öğür ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, Burak'ın başarılı bir sezon geçirmesini temenni etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Şanlıurfaspor, KCT 1461 Trabzon FK'dan kaleci Burak Öğür'ü kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2025-2026 sezonu kadro planlaması kapsamında profesyonel futbolcu Burak Öğür ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Tecrübeli file bekçisi düzenlenen imza töreniyle kadromuza katılmıştır. Burak'a sarı-yeşilli formamız altında başarılı bir sezon diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Spor
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