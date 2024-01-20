Şanlıurfaspor, İngiliz futbolcu Kaadem Raymond Harris'i transfer etti
Trendyol 1. Lig takımlarından ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Teksüt Bandırmaspor'da forma giyen İngiliz futbolcu Kaadem Raymond Harris ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Harris, bu sezon Teksüt Bandırmaspor formasıyla 11 lig ve bir Türkiye Kupası maçında forma giydi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Teksüt Bandırmaspor forması giyen İngiliz futbolcu Kaadem Raymond Harris ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şanlıurfasporumuz, Teksüt Bandırmaspor'dan kanat oyuncusu Kaadem Raymond Mathurin Harris ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.
Harris, bu sezon Teksüt Bandırmaspor formasıyla 11 lig ve bir Türkiye Kupası maçında forma giydi.