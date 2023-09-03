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Şanlıurfaspor ile Erzurumspor FK Berabere Kaldı

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1'inci Lig'in 4'üncü haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA -

STAT: Şanlıurfa GAP

HAKEMLER: Burak Olcar, Muhammet Ali Doğan, Egemen Savran

ŞANLIURFASPOR: Aydın – Pape Alioune, Abdullah Aydın, Cumali, Thill (Dk. 66 Adem Kabak), Barış Ekinciler (Dk. 86 Muhammed Arslantaş), Seyit, Mehmet Yiğit, Mert (Dk. 66 Rogers), Barış Gök, Ardaiz(Dk. 86 Al Hassan)

ERZURUMSPOR FK: Mehmet Göktuğ – Mustafa Akbaş, Yakup (Dk. 57 Fırat Şaşı), Hasan, Sefa (Dk. 89 Muhammed Emin Yavaş),  Eren (Dk. 76 Özgür Sert), Rosheuvel (Dk. 89 Mustafa Gürkan), Mustafa Yumlu, Estrela, Orhan, Celal

SARI KARTLAR: Abdullah Aydın ( Şanlıurfaspor )- Mehmet Göktuğ, (Erzurumspor FK)

1'inci Lig'in 4'üncü haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Erzurumspor FK ile 0- 0 berabere kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Spor

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