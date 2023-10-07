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Şanlıurfaspor, Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu

1'nci Lig'in 8'inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Maçta Şanlıurfaspor'un golünü Mert Çapar atarken, Gençlerbirliği'nin gollerini Rahman Buğra Çağıran ve Oltan Karakullukçu kaydetti.