Şanlıurfaspor, evinde Bodrum Futbol Kulübü'ne 2-0 yenildi

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Şanlıurfaspor, evinde karşılaştığı Bodrum Futbol Kulübü'ne 2-0 yenildi. Maçta Ali Aytemur ve Celustka'nın attığı gollerle Bodrum FK galip geldi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Şanlıurfaspor, evinde karşılaştığı Bodrum Futbol Kulübü'ne 2-0 yenildi.

Maçtan dakikalar

5. dakikada, Kenan Özer'in ceza sahası sağ köşesinden kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Ali Aytemur, topu ağlara yolladı. 0-1

11. dakikada Barış Ekincier'in kullandığı korner atışında topa yükselen Diogo Aleksis dokunamadı. Top kaleye paralel bir şekilde taç çizgisine yakın auta çıktı.

18. dakikada, topla birlikte ceza sahasına giren Kenan'a Şanlıurfasporlu Diogo Aleksis kale direğinin dibinde son anda müdahale ederek topu kornere çevirdi.

33. dakikada, Burak Çoban'ın köşe vuruşunda topa yükselen Celustka, kafa vuruşuyla top ağalara yolladı. 0-2

45. dakikada Semih'in ceza sahası sağ çizgisinde vurduğu top kalecide kaldı.

49. dakikada Kenan'ın ceza sahası içerisine girerken vurduğu top auta çıktı.

54. dakikada Enver Cenk Şahin, ceza sahası dışından serbest vuruşu kullandı. Barajı aşan topu kaleci tokatlayarak üstten kornere attı.

55. dakikada, Enver Cenk Şahin'in kafa vuruşunda kaleye giden topa Üzeyir Ergün müdahale etti. Düdüğünü çalan hakem, Üzeyir'in topa elle müdahale ettiğine karar verdi. Penaltı noktasını gösteren hakem, Üzeyir'e kırmızı kart gösterdi. VAR'a giden hakem penaltı ve kırmızı kart kararını iptal etti.

65. dakikada Toure'nin ceza sahası dışından vurduğu sert şut kalecide kaldı.

71. dakikada sol kanattan gelen Mert Çapar'ın, ceza sahası içerisine girer girmez çektiği şut kalecide kaldı.

74. dakikada Celal Dumalı'nın karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kaleci Tokotaev kurtardı.

88. dakikada Kenan Özer'in ceza sahasına girerken gönderdiği plase vuruşunu kaleci son anda çıkartmayı başardı.

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Abdulhamit Söyler, Kadir Akıllı

Şanlıurfaspor: Tokotaev, Diogo Aleksis, Mboula, Ndiaye (Olivier Thill dk. 61), Adem Eren Kabak (Abdullah Aydın dk.61), Cumali Bişi, Barış Ekincier (Muhammed Arslantaş dk. 55), Enver Cenk Şahin (Seyit Gazanfer dk. 81), Toure (Mert Çapar dk. 68), Semih Karadeniz, Barış Gök

Yedekler: Aydın Bağ, Donsah, Hüseyin Erkan, Özgür Baran Aksaka, Hüsametin Tut,

Teknik Direktör: İrfan Buz

Bodrum FK: Diogo Sousa, Ondrej Celustka, Süleyman Özdamar, Samet Yalçın (Halil İbrahim Sevinç dk. 90+6), Kenan Özer (Osman dk. 89), Üzeyir Ergün, Ali Aytemür (Ali Eren İyican dk.89), Gödeniz Bayrakdar (Omar İmeri dk. 89), Celal Dumalı, Muhammed Gönülaçar, Burak Çoban (Pedro Brazao dk. 80)

Yedekler: Bahri Can Tosun, Aldair, Adem Metin Türk

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Goller: Ali Aytemur (dk.5), Celustka (dk.33) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Ali Aytemur (Bodrum FK) Adem Eren Kabak (Şanlıurfaspor) - ŞANLIURFA